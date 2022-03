Accueil Economie Placements & Marchés Quelle proportion du portefeuille allouer à la durabilité ? L’Union européenne promeut une société plus durable. Cela passe aussi par les placements. Dans le secteur de la gestion d’actifs, on constate que les maisons de gestion amorcent un tournant en convertissant graduellement leurs fonds traditionnels en fonds durables. ©Shutterstock Isabelle de Laminne

La directive européenne MiFID II (Markets in Financial Instruments) harmonise le négoce d'instruments financiers tels que les actions, les bons de caisse, les obligations et les fonds dans l'Union européenne. Ces règles visent à accroître l'efficacité et la transparence du marché des placements. Elles visent aussi à garantir la protection optimale de l'investisseur....