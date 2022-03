Wall Street au ralenti après ses excellents résultats lors de la semaine précédente

La Bourse de New York ouvrait timidement dans le rouge, montrant de la prudence après le rebond notable de la semaine précédente, la meilleure pour le marché boursier depuis fin 2020 : le Dow Jones lâchait 0,16 %, le Nasdaq reculait de 0,25 %.

Sur la semaine précédente, les indices ont gagné 5,50 % pour le Dow Jones, plus de 8 % pour le Nasdaq et 6 % pour le S&P 500. Vendredi, l'indice des valeurs vedettes avait avancé de 0,80 % à 34.754,93 points, tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, avait pris 2,05 % à 13.893,83 points, et l'indice élargi avait grimpé de 1,17 %, à 4.463,12 points.

"Les échanges sont modérés en début d'action, le marché digérant le fort rebond de la semaine dernière, ainsi que la guerre persistante en Europe de l'Est et le début de la campagne de resserrement monétaire de la Fed", soulignaient les analystes de Schwab.

Le dollar prenait de la vigueur tandis que les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans grimpaient à 2,23 % contre 2,14 % vendredi, un plus haut depuis presque trois ans. Les cours du pétrole reprenaient leur course à la hausse, s'inscrivant à nouveau au-dessus de 110 dollars le baril.

Peu d'indicateurs étaient au programme de la semaine alors que le président Joe Biden est attendu à Bruxelles jeudi pour la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'UE, ainsi qu'à un sommet extraordinaire de l'Otan le même jour consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président américain se rendra ensuite en Pologne, pour rencontrer vendredi à Varsovie son homologue polonais Andrzej Duda.

A Washington, le patron de la Fed Jerome Powell devait prendre la parole lundi lors d'une conférence sur "la croissance durable et inclusive", quelques jours après avoir commencé à relever les taux d'intérêt pour combattre l'inflation.

A la cote, les actions de Boeing, membre du Dow Jones, plongeaient à l'ouverture de 5,33 %, à 182 dollars, après l'annonce dans la nuit qu'un Boeing 737-800 s'est écrasé dans le sud de la Chine, avec à son bord 132 personnes, un accident qui pourrait s'avérer le plus meurtrier dans ce pays.

Le président chinois Xi Jinping s'est dit "sous le choc" après l'accident, a rapporté la télévision publique CCTV, dans une inhabituelle réaction à chaud.

Le groupe de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (+1,82 % à 348 dollars), a annoncé son projet de rachat d'Alleghany, une holding spécialisée dans les assurances, pour 11,6 milliards de dollars.

Alleghany corp, dont les filiales s'occupent notamment d'assurance habitation et dommage et de réassurance, prenait 25 % à 845 dollars.