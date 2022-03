Les Bourses européennes clôturent en hausse, le Bel 20 en hausse de près de 1 %

La tendance restait nettement positive sur les marchés européens, qui étaient aidés par le repli des prix du pétrole et des investisseurs qui se détournent du marché obligataire.

La Bourse de Bruxelles a renoué avec les bénéfices mardi : le Bel 20 a augmenté de 0,95 % pour atteindre 4 168,85 points. Parmi les valeurs de l'indice, D'Ieteren, Argenx et Aperam ont tous réalisé des gains. La société de portefeuille a augmenté de 4,41 % à 139,60 euros. La société de biotechnologie a augmenté de 4,11 % pour atteindre 283,40 euros après l'annonce des résultats positifs d'une étude sur le traitement de la myasthénie grave. Et le producteur d'inox a rebondi de 3,25 % à 45,11 euros.

La séance a été "calme" avec un "marché tiré vers le haut sans nouvelle particulière", a commenté Yohan Salleron, gérant actions de Mandarine Gestion.

Sur le marché obligataire, les investisseurs continuent de digérer le discours plus ferme qu'attendu de Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed), prononcé lundi. M. Powell est apparu encore plus déterminé à relever les taux rapidement pour contrer une inflation au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis, qu'il juge "beaucoup trop forte". Il estime aussi que l'économie américaine est assez solide pour digérer les hausses de taux sans entrer en récession.

Ces déclarations ont fait monter les taux d'intérêt des États. Le rendement pour l'emprunt français à 10 ans évoluait à 0,956 % mardi, son plus haut niveau depuis le début d'année 2018.

Au début de l'invasion russe en Ukraine, les investisseurs s'étaient rués vers les obligations pour réduire le degré de risque de leurs portefeuilles. Mais, selon Yohan Salleron, des flux quittent désormais le marché obligataire et "soutiennent à bout de bras le marché actions" qui bénéficie ainsi de la hausse des taux, car "il n'y a pas d'autres alternatives pour essayer d'avoir du rendement".

Le conflit, qui a commencé il y a presque un mois, a causé des remous sur les marchés et ses conséquences se prolongent sur le prix du baril de pétrole. Mais, après le bond de lundi, les cours de l'or noir semblaient se stabiliser mardi, oscillant entre positif et négatif.

Cette accalmie rassure les indices boursiers qui craignent une nouvelle accélération de l'inflation en raison de la flambée des matières premières, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages et les bénéfices des entreprises.

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit ouvert à "essayer d'aborder tout ce qui contrarie et mécontente la Russie" avec son homologue russe Vladimir Poutine pour "arrêter la guerre", si celui-ci accepte de négocier directement avec lui.

La Bourse de Paris a terminé en plus grande hausse encore : son indice CAC 40 augmentait de 1,17 %, à 6 659,41 points.

La Bourse de Francfort terminait en baisse de 0,60 %, à 14 326,97 points. La Bourse de Londres voyait par conter son indice FTSE-100 monter de 0,46 %, à7 476,72 points.

Valeurs de clôture du mardi 22/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,44 (54,50)

Ackermans + 168,60 (166,20)

Aedifica + 110,60 (109,20)

Ageas + 46,71 (46,29)

Aperam + 45,10 (43,68)

arGEN-X + 283,40 (272,20)

Cofinimmo + 126,90 (124,60)

Colruyt - 36,15 (36,45)

D'Ieteren + 139,60 (133,70)

Elia + 130,00 (128,80)

Galapagos + 55,99 (55,84)

GBL + 94,82 (94,28)

KBC - 68,12 (68,68)

Proximus - 17,23 (17,43)

Sofina + 365,60 (365,40)

Solvay + 95,80 (95,06)

UCB + 104,50 (103,85)

Umicore + 38,36 (38,20)

VGP + 234,00 (227,00)

WDP + 37,32 (36,70)

L'avis du Broker sur Recticel, Onward Medical et Solvay :

Recticel (+6 % à 21,05 euros) a été confirmé à "accumuler" chez KBC Securities, qui a relevé son objectif de 20 vers 21 euros suite à l'annonce de l'acquisition de Trimo, un groupe spécialisé dans la production de panneaux isolants. "Après l'OPA manquée de Greiner, cette opération confirme la stratégie du groupe de doubler de taille sur le marché de l'isolation à d'ici 2024". L'analyste souligne également que cette acquisition a été réalisée sur des niveaux de valorisation corrects.

Onward Medical (-2,8 % à 7,87 euros) a vu son objectif légèrement descendre vers 14,9 euros chez Degroof Petercam, qui a maintenu sa recommandation à "acheter". Cette révision baissière est la conséquence de la difficulté d'approvisionnement pour certains composants électroniques, qui ralentit les essais cliniques dans lesquels le groupe est actuellement engagé. "La direction a indiqué que ses liquidités permettront de maintenir l'activité jusqu'à la fin 2024", ce qui justifie le maintien d'un avis favorable.

Solvay (+6,5 % à 101,25 euros) a été confirmé à "vendre" chez UBS, qui a descendu son objectif de 94 vers 87 euros. Cette révision fait suite à la récente annonce d'une séparation future de l'entreprise en deux entités indépendantes. "Nous avons été surpris, car nous tablions davantage sur une vente des activités plus cycliques". Si l'analyste estime que les deux entités vont être en mesure de dégager une croissance plus rapide, certains coûts pourraient également augmenter en raison de la disparition des synergies. "L'endettement va également rester élevé".