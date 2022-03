L’œil du marché : "Les investisseurs sont toujours dans l'attente d'un règlement du conflit en Ukraine"

A la Bourse de Paris, le CAC 40 entamait la séance sur une hausse de 0,69 % à 6 628,03 points. "Les investisseurs sont toujours dans l'attente d'un règlement du conflit en Ukraine", jugent les économistes de Saxo Banque, tout en estimant "probable que celui-ci ne survienne pas de sitôt".

L'invasion, qui a commencé il y a presque un mois, a causé de nombreux remous sur les marchés actions, et ses conséquences se prolongent encore sur le prix du pétrole. Mais, après le bond de lundi et alors qu'il progressait nettement dans la nuit, le baril de Brent, qui fait référence en Europe, repassait dans le rouge (-0,07 %) à 115,38 dollars vers 09H20.

Les investisseurs s'interrogent aussi sur "l'accélération du durcissement monétaire aux États-Unis" après les propos du président de la Fed Jerome Powell lundi, selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud. Lundi, lors d'une conférence sur l'économie à Washington, il est apparu encore plus déterminé à relever les taux rapidement pour contrer l'inflation, au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis."L'inflation est beaucoup trop forte", a lancé le dirigeant et la Fed "prendra les mesures nécessaires pour un retour à la stabilité des prix". Il estime que l'économie américaine est assez solide pour digérer les hausses de taux sans entrer en récession.

Ces déclarations ont fait monter les taux d'intérêt des États sur le marché obligataire. Le taux d'intérêt pour l'emprunt français à 10 ans évoluait à 0,937 % mardi, montant encore légèrement par rapport au niveau de lundi et évoluant dans ses plus hauts depuis le début d'année 2018.

La Bourse de Francfort marquait le coup, le DAX reculant de 0,60 % à 14 326,97 points. A l'inverse, la Bourse de Londres démarrait dans le vert, le FTSE-100 avançant de 0,57 % à 7 485,11 points. La Bourse de Bruxelles effectuait également un bon départ, le Bel 20 s'appréciant de 0,52 % à 4 150,97 points.