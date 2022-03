Nouveau rebond des prix pétroliers : le baril de Brent se rapproche des 120 dollars

Les prix du pétrole repartent à nouveau vers le haut. Une possible interdiction d'importer du pétrole russe a propulsé le baril de Brent a plus de 118 dollars. Le marché est particulièrement nerveux à la suite de la guerre en Ukraine, la Russie étant l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde.

Le brut de Brent a ainsi augmenté de 2,5 % à 118,56 dollars, alors que le baril de WTI a pris 2 % à 114,32 dollars.

Cependant, la sanction pétrolière à l'encontre de la Russie ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne, l'Allemagne et la Hongrie s'y opposant.