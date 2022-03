Wall Street dans le vert malgré des signaux pas forcément positifs

La Bourse de New York regardait vers le haut à l'ouverture, malgré de nouvelles fluctuations des prix pétroliers et un possible durcissement du ton de la Fed.

La Bourse de New York démarrait légèrement dans le vert, alors que la hausse des prix du pétrole se tassait et que le marché obligataire continuait de se tendre après l'attitude plus agressive de la Fed. Vers 13H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,62 %, le Nasdaq progressait de 0,67 % et le S&P 500 de 0,64 %.

"Les marchés sont aux prises avec les commentaires faits lundi par le président de la Fed, Jerome Powell, qui sont apparus plus agressifs vis-à-vis des taux que la semaine dernière", ont commenté les analystes de Schwab. Dans un discours lors d'une conférence à Washington, le patron de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) est apparu encore plus déterminé à relever les taux d'intérêt rapidement pour contrer l'inflation."L'inflation est beaucoup trop forte", a lancé le dirigeant et la Fed "prendra les mesures nécessaires pour un retour à la stabilité des prix".

Il a également laissé la porte ouverte à une augmentation des taux d'un demi-point de base (0,50 %) lors de l'une des prochaines réunions du Comité monétaire.

"Goldman Sachs s'attend à ce que la Fed relève ses taux sur les fonds fédéraux de 50 points de base lors des réunions de mai et juin - une perspective qui est de plus en plus intégrée par les marchés", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Boeing sanctionné à la suite dru crash en Chine

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor à court terme comme à moyen terme ont vivement grimpé lundi et la tendance se poursuivait mardi. Le taux sur l'emprunt à 10 ans s'installait au-dessus de 2,36%, un sommet depuis mai 2019.

À la cote, le géant américain des vêtements et chaussures de sport Nike faisait des étincelles (+5,80 % à 137,71 dollars) après avoir annoncé la veille, après la clôture, des résultats dépassant les attentes des analystes au 3e trimestre. Ces bons chiffres reposent en grande partie sur la hausse des ventes sur le marché nord-américain mais aussi sur un bond des ventes en ligne.

Le cours de l'action Boeing se stabilisait (+0,33 % à 186,97 dollars), après la chute de la veille (-3,59 %) à la suite de l'accident mortel d'un Boeing 737-800 dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord.