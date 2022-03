Indécises face aux nouvelles sanctions contre la Russie, les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

L'ouverture positive de Wall Street permettait aux marchés européens de réduire leurs pertes dans l'après-midi. Les pertes l'emportaient toutefois alors que le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles reculait de 0,36 % à 4 114,12 points avec 11 de ses éléments dans le rouge, Sofina (328,40) de loin en tête avec un plongeon de 8,32 % après résultats. Aperam (41,82) et VGP (225,50) suivaient avec des reculs de 3,64 % et 3,43 %, Solvay (92,00) et Galapagos (56,67) abandonnant 1,98 % et 2,02 % alors qu'UCB (107,80) et arGEN-X (288,70) étaient en hausse de 1,60 % et 1,87 %.

La Bourse de Paris était en baisse de 0,39 %, à 6 555,77 points. La Bourse de Londres voyait son indice FTSE-100 presque à l'équilibre : en hausse de 0,09 %, à 7 467,38 points. Même tendance mais à la baisse du côté de la Bourse de Francfort, dont le DAX diminuait légèrement de 0,07 %, à 14 273,79 points.

Valeurs de clôture du jeudi 24/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :