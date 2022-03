Accueil Economie Placements & Marchés Revue Boursière : Les Bourses effacent les pertes liées au conflit Les opérateurs continuent de parier sur une solution négociée en Ukraine. Finalement, les marchés boursiers européens et américains semblent revenus en zone de croissance. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

Alors que les marchés restent menacés sur plusieurs fronts - guerre en Ukraine, inflation galopante, taux d’intérêt en hausse et soucis d’approvisionnement en composants et en énergie - les opérateurs financiers semblent avoir retrouvé leur vie normale. Et à y regarder de plus près, de larges pans des marchés boursiers mondiaux ont retrouvé leurs niveaux d’avant le début du conflit...