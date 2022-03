Tirées par Francfort, les Bourses européennes restent à flot

La Bourse de Bruxelles enregistrait une hausse de 0,28 %, le Bel 20 terminant à 4 130,93 points avec 15 de ses éléments en hausse, VGP (237,00) et D'Ieteren (150,20) en tête avec des gains de 2,16 et 2,04 %. AB InBev (54,22) et WDP (37,68) ne gagnaient plus que 0,46 et 1,56 %, KBC (65,10) et Ageas (45,69) ayant viré de 0,58 et 0,41 % à la baisse. arGEN-X (271,00) restait négative de 1,06 %, Galapagos (56,94) progressant de 0,89 %, Solvay (92,66) et UCB (108,25) de 0,81 et 1,03 %.

La Bourse de Paris a fini dans le vert (+0,54 %), portée par les espoirs d'une issue à la guerre en Ukraine et profitant du recul du pétrole, en l'absence de statistiques économiques. L'indice CAC 40 a pris 35,43 points, terminant à 6 589,11 points. Vendredi, il avait clôturé à l'équilibre (-0,03 %), en baisse d'environ 1% sur la semaine.

La Bourse de Francfort terminait également en positif, le DAX s'appréciant de 0,78 % à 14 417,37 points. La journée se terminait par contre dans le rouge à la Bourse de Londres, le FTSE-100 lâchant 0,14 % à 7 473,14 points.

Valeurs de clôture du lundi 28/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :