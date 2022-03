L'œil du marché : "Les marchés sont toujours désireux d'évaluer la perspective d'un accord de paix"

Les marchés boursiers étaient encouragés mardi par la perspective de nouveaux pourparlers sur l'Ukraine et un léger repli des prix du pétrole tandis que la volatilité se poursuivait sur le marché obligataire.

Les indices européens espéraient des progrès vers un accord de paix entre Kiev et Moscou : la Bourse de Paris montait de 1,46 %, la Bourse de Francfort et celle de Milan de 1,56 % et la Bourse de Londres de 0,76 %. Vers 10h15, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles gagnait 1,23 %.

En Asie, la Bourse de Tokyo a rebondi de 1,1% mardi, portée par un yen tombé la veille au plus bas depuis 2015 face au dollar et par la baisse des contrats à terme sur le pétrole brut américain. La place de Shanghai s'est repliée de 0,3% alors que la métropole de 25 millions de personnes a fait état mardi d'une nouvelle flambée des cas de Covid-19, en dépit du confinement partiel de la capitale. Hong Kong a gagné 1%.

"Les marchés sont toujours désireux d'évaluer la perspective d'un accord de paix, si on peut l'appeler ainsi, avec ce qui pourrait être des allusions à des concessions de la part des deux parties", indique Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Les nouvelles tractations, qui débutent mardi à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, occupent toute la place dans les salles de marché. Une précédente séance de négociations en face à face avait déjà eu lieu le 10 mars, au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais n'avait débouché sur aucune avancée.

L'objectif a minima des discussions en Turquie est de résoudre les problèmes humanitaires et le but ultime est de décrocher un cessez-le-feu stable, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba. L'autre sujet délicat concerne la politique monétaire à l'heure où les banques centrales doivent faire baisser l'inflation sans faire vaciller la croissance alors qu'il faut s'attendre à une dégradation des perspectives économiques.

Accalmie de courte durée

Face au risque de hausses de taux plus importantes qu'escompté de la part de la banque centrale américaine cette année, le marché obligataire s'est fortement tendu, les taux n'ayant cessé de grimper depuis début mars. Lundi, le taux d'intérêt américain à cinq ans est passé pendant quelques heures au-dessus de celui à échéance 30 ans, du jamais-vu depuis 2006.

L'accalmie a été de courte durée dans la nuit de lundi à mardi, le redressement des taux reprenant de plus belle dans la matinée: vers 09H30 (heure de Bruxelles), le taux américain à 10 ans s'élevait à 2,50 % contre 2,47 % la veille.

Lundi, les cours du pétrole avaient chuté de plus de 6 %. Mardi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai s'affichait à 112,50 dollars (-0,05 %) et le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour le contrat à échéance en mai, cédait 0,15 % à 105,80 dollars vers 09H30 (heure de Bruxelles).

Vers 09H20, l'euro gagnait 0,24 % face au dollar à 1,1004 dollar. Le bitcoin refluait de 0,93 % à 47.523 dollars.