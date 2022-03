La Bourse de Francfort dégringole, le Bel 20 parvient à garder l'équilibre

Après trois séances de hausse, la prudence reprenait le dessus en Europe face notamment à l'inflation mais la Bourse de Bruxelles repassait de justesse dans le vert (+ 0,03 %), le Bel 20 s'inscrivant à 4 198,89 points avec 11 de ses éléments en hausse. Elia (136,40) se distinguait en gagnant 3,33 % devant Umicore (39,66), positive de 2,45 %, arGEN-X (282,40) et Galapagos (58,32) suivant avec des mieux de 2,21 et 2,07 % alors qu'UCB (107,45) gagnait 1,66 % contrairement à Solvay (93,04) qui chutait de 3,45 %. KBC (66,48) et Ageas (46,59) reculaient de 2,69 et 1,29 %, AB InBev (55,20) et Aperam (40,63) abandonnant 0,79 et 1,95 % tandis que D'Ieteren (156,60) concédait 0,32 %.

La Bourse de Londres était aussi positive, le FTSE-100 avançant de 0,55 % à 7 578,75 points. A la Bourse de Francfort, le DAX lâchait en revanche 1,45 % et retombait à 14 606,05 points. Fin de journée dans le rouge également pour la Bourse de Paris, le CAC 40 reculant de 0,74 % à 6 741,59 points.

Valeurs de clôture du mercredi 30/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 55,20 (55,64)

Ackermans + 171,80 (170,90)

Aedifica + 113,40 (112,20)

Ageas - 46,59 (47,20)

Aperam - 40,63 (41,44)

arGEN-X + 282,40 (276,30)

Cofinimmo + 132,30 (131,40)

Colruyt + 37,97 (37,90)

D'Ieteren - 156,60 (157,10)

Elia + 136,40 (132,00)

Galapagos + 58,32 (57,14)

GBL - 95,48 (96,16)

KBC - 66,48 (68,32)

Proximus - 17,00 (17,09)

Sofina + 336,00 (335,20)

Solvay - 93,04 (96,36)

UCB + 107,45 (105,70)

Umicore + 39,66 (38,71)

VGP - 235,00 (239,00)

WDP + 39,00 (38,54)

L'avis du Broker pour Solvay, Telenet et Sofina

Solvay (-3,5% à 93,04 euros) a été confirmé à « acheter » chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant ajusté de 118 vers 101 euros. L'analyste s'attend à ce que le groupe ne soit pas immunisé contre un ralentissement marqué de l'économie. « L'impact de la faiblesse des volumes et des marges devrait être en partie compensé », mais l'analyste estime qu'il faudra du temps avant de pouvoir répercuter la hausse des coûts vers les clients. Enfin, il constate que l'exposition sur l'Ukraine et la Russie est relativement limitée.

Telenet (-0,7% à 29,82 euros) a été maintenu à « acheter » chez Degroof Petercam, qui a toutefois ajusté son objectif de 45 vers 42 euros. L'analyste souligne que l'incertitude est de retour pour les groupes télécoms belges, notamment suite aux annonces récentes quant à l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile sur le marché. « En dépit de cet élément négatif, nous pensons que les éléments restent majoritairement favorables pour les prochains mois, avec notamment la finalisation de l'accord avec Fluvius ».

Sofina

(+0,2% à 336 euros) a récemment vu son objectif de cours descendre de 390 vers 380 euros chez KBC Securities, la recommandation étant maintenue à « conserver ». L’analyste souligne que les résultats 2021 sont ressortis marginalement au-dessus de ses attentes. « Le portefeuille est fortement exposé sur les sociétés de croissance et la technologie, et la valorisation va être mise sous pression par les hausses de taux à venir dans la plupart des grandes économies, ainsi que par les tensions géopolitiques en Europe ».