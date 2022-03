Recul généralisé sur les marchés européens, le Bel 20 se maintient au-dessus des 4 150 points

La volatilité était importante en fin de séance, la Bourse de Bruxelles et ses voisines européennes continuant à évoluer dans le rouge. Le Bel 20 perdait finalement 0,96 % à 4 158,78 points avec 15 de ses éléments en baisse, toujours emmenés par Galapagos (56,30) et Solvay (89,46) qui chutaient de 3,46 et 3,85 %. UCB (108,45) et arGEN-X (282,50) étaient par contre positives de 0,93 et 0,04 %, Elia (138,20) gagnant 1,32 %. D'Ieteren (153,10) reculait de 2,23 %, Colruyt (37,50) de 1,24 %, Umicore (39,36) et Aperam (40,21) de 0,76 et 1,03 %.

La Bourse de Londres ne faisait pas beaucoup mieux, le FTSE-100 lâchant 0,83 % à 7 515,68 points. A la Bourse de Francfort, le DAX reculait à nouveau largement en abandonnant 1,31 % à 14414,75 points. Même chose du côté de la Bourse de Paris, où le CAC 40 chutait de 1,21 % à 6 659,87 points.

Valeurs de clôture du 31 mars des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,26 (55,20)

Ackermans - 169,20 (171,80)

Aedifica + 114,00 (113,40)

Ageas - 45,84 (46,59)

Aperam - 40,21 (40,63)

arGEN-X + 282,50 (282,40)

Cofinimmo - 132,00 (132,30)

Colruyt - 37,50 (37,97)

D'Ieteren - 153,10 (156,60)

Elia + 138,20 (136,40)

Galapagos - 56,30 (58,32)

GBL - 94,12 (95,48)

KBC - 65,38 (66,48)

Proximus - 16,85 (17,00)

Sofina - 330,20 (336,00)

Solvay - 89,46 (93,04)

UCB + 108,45 (107,45)

Umicore - 39,36 (39,66)

VGP - 233,00 (235,00)

WDP + 39,10 (39,00)

L'avis du Broker pour Cofinimmo, Aperam et Tessenderlo

Cofinimmo (-0,2% à 132 euros) a vu son objectif relevé de 140 vers 145 euros chez UBS, le courtier confirmant son avis « acheter ». "Depuis le début de l'année, le cours a été mis sous pression en raison de la hausse des taux obligataires et du scandale lié aux dérives observées chez Orpéa. Sur le long terme, le segment des maisons de repos continue d'enregistrer une forte croissance de la demande en raison du vieillissement de la population en Europe. Le rendement sur fonds propres est élevé par rapport à la moyenne de son secteur."

Aperam (-1% à 40,21 euros) a été descendu de « surperformer » vers « neutre » chez le Crédit Suisse, avec un objectif révisé de 54 vers 51 euros. L'analyste se montre plus prudent sur le secteur de l'acier inoxydable, en raison d'un climat économique qui s'annonce plus difficile durant les prochains mois. "Nous ne tablons pas sur une récession, mais bien sur une normalisation des prix durant la seconde moitié de l'année. Nous préférons désormais les groupes avec une bonne santé financière et une exposition limitée sur l'Europe."

Tessenderlo

(-3,9% à 32,8 euros) a récemment été abaissé d’« acheter » vers « réduire » chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant descendu de 38 vers 33 euros. Dans le cadre d’un rapport sectoriel, l’analyste du courtier français s’attend à un exercice 2022 décevant en raison de la hausse des cours pour les matières premières.

"Le groupe va subir une pression sur ses marges, probablement plus élevée que les attentes actuelles de la direction."