La Bourse de Bruxelles au-dessus des 4 200 points pour entamer avril

La Bourse de Bruxellesa porté son avance à 0,99 % avec une clôture à 4 200,01 points pour le Bel 20, 17 de ses éléments étant en hausse. Galapagos (58,88) et arGEN-X (290,30) étaient en tête avec des hausses de 4,58 et 2,76 % devant D'Ieteren (156,90), positive de 2,48 %. AB InBev (54,95) valait 1,27 % de plus que la veille, Ageas (46,25) regagnant 0,89 % alors que KBC (65,32) cédait 0,09 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX se relevait en prenant 0,22 % à 14 446,48 points. Même dynamique à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait de 0,30 % à 7 537,90 points. La Bourse de Paris était également dans le vert, le CAC 40 progressait de 0,37 % à 6 684,31 points.

Valeurs de clôture du vendredi 01/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :