Un premier trimestre à oublier pour les marchés boursiers : un krach obligataire possible ? Ce début d'année, qui coûté cher à de nombreux investisseurs, est passée au crible dans la Revue Boursière de la semaine ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

La fin du premier trimestre 2022 a été l’occasion pour les gestionnaires de fonds de faire le point sur l’évolution de leurs portefeuilles. Et, force est de constater que le bilan actuel n’est pas bon, avec un recul moyen entre 5 et 9 % des indices boursiers et des indices obligataires. C’est que de nombreux éléments sont venus...