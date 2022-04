Accueil Economie Placements & Marchés Fintechs et paiements numériques : un mouvement à intégrer dans les placements Le monde des paiements est en pleine mutation. Dans le monde des fintechs, la part que prennent les paiements est de plus en plus importante. ©Shutterstock Isabelle de Laminne

On ne paye plus ses achats aujourd’hui comme hier. Le cash est en constante régression au profit de moyens de paiement de plus...