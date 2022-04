Le Bel 20 repasse devant ses voisins européens après un sursaut final, au-dessus des 4 200 points

Wall Street en rouge mardi à l'ouverture après les nouvelles sanctions contre la Russie, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens repassaient également dans le rouge, un sursaut final permettant à notre indice de référence de se distinguer en progressant seul de 0,37 % à 4.242,80 points. Quatorze de ses éléments étaient en hausse.

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, alors que se précisent les nouvelles sanctions des pays occidentaux contre la Russie et que la Réserve fédérale américaine a une fois de plus insisté sur le durcissement de sa politique.

Les indices européens ont perdu du terrain, sauf la Bourse de Londres (+0,72 %), aidée par les valeurs des services financiers et les matières premières. La Bourse de Francfort a perdu 0,65 %, Milan 0,86 % et la Bourse de Paris a le plus reculé (-1,28 %), à moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle.

Valeurs de clôture du mardi 05/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 55,87 (56,30)

Ackermans - 165,30 (167,70)

Aedifica + 114,80 (114,00)

Ageas + 45,59 (45,52)

Aperam - 38,40 (39,94)

arGEN-X + 301,60 (298,80)

Cofinimmo + 131,20 (131,10)

Colruyt + 38,16 (38,08)

D'Ieteren + 160,90 (158,70)

Elia + 150,10 (142,20)

Galapagos + 63,40 (60,38)

GBL - 94,78 (95,18)

KBC - 63,18 (64,86)

Proximus + 16,55 (16,49)

Sofina + 333,00 (332,40)

Solvay - 88,56 (89,44)

UCB + 111,30 (109,00)

Umicore + 40,72 (40,53)

VGP + 241,50 (235,50)

WDP + 41,22 (39,92)

Avis des brokers pour UCB, VGP et Solvay :

UCB (+2,1 % à 111,3 euros) a été confirmé à "pondération en ligne" chez Barclays, l'objectif de cours étant relevé de 90 vers 110 euros. L'analyste souligne que le cours a repris de la hauteur depuis le début de l'année, après une fin d'exercice 2021 difficile suite à l'annonce du retard de la procédure d'approbation du Bimekizumab sur le marché américain. "Le feu vert pour cet important traitement ne devrait plus tarder, et les derniers résultats trimestriels ont été bien accueillis par les investisseurs". Il pointe plusieurs nouvelles susceptibles de faire progresser le cours durant les prochains mois, notamment les résultats d'essais cliniques pour le Zilucoplan et le Rozanolixizumab ; ou encore la communication de nouveaux objectifs financiers intégrant la récente acquisition de Zogenix.

VGP (+2,6 % à 241,5 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant légèrement descendu de 288 vers 279 euros. Cette révision fait suite à l'adaptation du modèle de valorisation suite aux récents résultats. "Nous sommes devenus plus prudents quant à la méthode de calcul des plus-values liées aux projets en développement", et il s'attend notamment à une baisse du résultat durant les prochaines années.

Solvay (+13,2 % à 101,25 euros) a vu son objectif de cours descendre de 135 vers 120 euros chez Deutsche Bank, l'avis étant maintenu à "acheter". L'analyste estime que les résultats devraient bien résister durant l'exercice en cours, alors que la valorisation reste très attrayante par rapport au reste du secteur.