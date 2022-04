Les Bourses européennes dégringolent, le Bel 20 perd quasiment 2 %

Avec Wall Street en nette baisse à l'ouverture après les annonces de la Fed, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens devaient s'enfoncer et perdre jusqu'à plus de deux pour-cent, un rebond final ramenant la perte de notre indice de référence à 1,92 %. Le Bel 20 terminait à 4.161,14 points avec 16 de ses éléments dans le rouge.

Les Bourses européennes ont fortement reculé mercredi, inquiètes des conséquences économiques de nouvelles sanctions contre la Russie et du resserrement de la politique monétaire américaine. Après avoir creusé leurs pertes tout au long de la journée, la Bourse de Paris a perdu 2,21 %, la Bourse de Francfort 1,89 %, Milan 2,06 %. Les places française et italienne ont même lâché très brièvement 3 %. La Bourse de Londres a pour sa part perdu 0,34 %.

Valeurs de clôture du mercredi 06/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,77 (55,87)

Ackermans - 163,30 (165,30)

Aedifica + 116,10 (114,80)

Ageas - 45,56 (45,59)

Aperam - 36,32 (38,40)

arGEN-X - 294,70 (301,60)

Cofinimmo - 130,60 (131,20)

Colruyt + 38,95 (38,16)

D'Ieteren - 151,80 (160,90)

Elia - 149,50 (150,10)

Galapagos + 64,16 (63,40)

GBL - 92,30 (94,78)

KBC - 62,06 (63,18)

Proximus + 16,74 (16,55)

Sofina - 327,20 (333,00)

Solvay - 85,54 (88,56)

UCB - 110,35 (111,30)

Umicore - 37,92 (40,72)

VGP - 239,00 (241,50)

WDP - 40,16 (41,22)

Avis des brokers pour Solvay, Agfa-Gevaert et Unifiedpost :

Solvay (-3,4 % à 85,54 euros) a été confirmé à "vendre" chez UBS, qui a descendu son objectif de 87 vers 83 euros. L'analyste estime que les pressions inflationnistes vont avoir un effet négatif sur les perspectives du groupe. "Nos attentes pour les prochains résultats trimestriels se situent en dessous du consensus. Les investisseurs seront particulièrement intéressés par la manière dont le groupe sera en mesure de compenser la hausse des matières premières. Nous ne pensons pas que la direction va modifier ses attentes pour l'ensemble de l'année".

Agfa-Gevaert (+1,5 % à 3,77 euros) a reçu un premier avis "acheter" de la part de Kepler Cheuvreux, l'objectif étant fixé à 5 euros. L'analyste souligne que le groupe est souvent négligé par les investisseurs en raison de ses activités historiques. "Le groupe occupe toutefois des positions fortes sur des segments à forte croissance, notamment dans l'impression numérique et dans le domaine de l'imagerie médicale ; et la position concurrentielle a été renforcée par les contrats récemment remportés".

Unifiedpost (-6,1 % à 6,43 euros) a récemment été descendu d' "acheter" vers "conserver" chez Degroof Petercam, l'objectif étant lourdement descendu de 27 vers 10 euros suite à l'annonce des derniers résultats. L'analyste se montre particulièrement déçu par les conditions de refinancement, avec un taux particulièrement élevé. "Les objectifs de croissance pour 2022 nous semblent également difficiles à atteindre, et les résultats du premier trimestre pourraient déjà ressortir en dessous des objectifs".