Accueil Economie Placements & Marchés Saxo Bank : "Bouclez vos ceintures, l’année 2022 promet d’être mouvementée pour les investisseurs" L’opérateur en ligne voit se profiler une période mouvementée sur les marchés. En Bourse, la hausse des taux à long terme pèse sur les valorisations obligataires et boursières. ©AP Van Campenhout Patrick

Saxo Bank, spécialiste du trading et de l’investissement en ligne, a publié mercredi son rapport d’analyse très large relatif au trimestre en cours. Et le moins que l’on puisse en dire est que les économistes auteurs de l’étude sont surpris par l’intensité de la situation actuelle et de ses implications pour la suite de l’année. À en croire leur analyse, la mécanique qui a soutenu les...