Nouvelle acquisition du super investisseur Warren Buffett : une participation de 4,2 milliards de dollars dans HP

L'investisseur et milliardaire américain Warren Buffett détient désormais environ 121 millions d'actions du fabricant d'imprimantes et d'ordinateurs portables HP Inc., d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, via sa holding Berkshire Hathaway, ressort-il de documents publiés jeudi. Sa participation s'élève à 11 % de la société.

Le mois dernier, Berkshire Hathaway a pris une autre participation importante dans l'entreprise productrice de pétrole Occidental Petroleum. Berkshire Hathaway a traditionnellement fait preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'investir dans la technologie, avant de changer de stratégie ces dernières années. Buffett compte également une participation dans Apple.

L'action de HP Inc. a flambé à Wall Street à la suite de l'investissement de Buffett jeudi.