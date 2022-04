Accueil Economie Placements & Marchés Revue boursière : Les marchés sont coincés dans l'étau des taux Revue Boursière : les rendements grimpent encore sur les marchés obligataires. En Bourse, en Europe surtout, la situation de guerre n’améliore guère la situation des marchés boursiers, visiblement entrés dans une phase baissière. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

Si les opérateurs financiers se préparent depuis des années à la remontée des taux d’intérêt, ils n’imaginaient pas pour ce phénomène un calendrier tel qu’il se présente désormais, dopé par la tragique guerre en Ukraine, et ses conséquences économiques. Tout s’enchaîne plus vite qu’attendu, les grandes banques centrales revoyant leurs stratégies à l’aune d’un inquiétant sursaut inflationniste. Aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed) ne cache plus...