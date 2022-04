Accueil Economie Placements & Marchés Pour les femmes investisseuses, "la finance n’est qu’un moyen pour atteindre des objectifs précis" Aujourd’hui, les femmes s’impliquent davantage dans la gestion de leur patrimoine. Une étude cerne mieux leur profil. Dans la clientèle plus âgée, c’est surtout monsieur qui règle tout. Chez les plus jeunes, il y a une demande pour que l’épouse ou la partenaire accompagne le client lors des entretiens. ©Shutterstock Isabelle de Laminne

Selon une étude réalisée par EY, la fortune détenue par les femmes dans le monde augmente depuis les années 70. Aujourd'hui, les femmes détiennent plus de 30 % de la richesse mondiale. "Ce phénomène s'explique par le fait que les femmes sont de plus en plus éduquées. Les...