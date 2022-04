Au lendemain du 1er tour de la présidentielle, les Bourses européennes clôturent dans le rouge... à l'exception de Paris

Le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles repasse sous les 4 200 points, Galapagos en tête. AB InBev et KBC abandonnaient 0,83 et 0,76 %, UCB cédant 0,13 % tandis que Solvay gagnait de justesse 0,07 %. Ageas était positive de 1,04 % Colruyt et VGP de 1,69 et 2,71 %, WDP de 1,10 %. Lotus Bakeries se distinguait par ailleurs en bondissant de 6,6 %, Banimmo et Shurgard progressant de 3,2 et 3 %, Care Property Invest et Montea de 2,8 et 2,1 %. Euronav et Exmar étaient positives de 1,8 et 1%.

La Bourse de Paris a tiré de justesse son épingle du jeu (+0,12%), portée par les banques et le résultat du premier tour de l'élection présidentielle où le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête devant la candidate d'extrême-droite Marine Le Pen. Après une ouverture en petite baisse, le CAC 40 a évolué dans le vert pendant toute la deuxième moitié de séance pour clôturer en légère hausse de 0,12 % à 6 555,81 points. La place parisienne avait fini en nette progression de 1,34 % vendredi mais avait perdu 2,04 % sur la semaine, un peu plus que ses voisines européennes, en raison d'inquiétudes à l'approche du premier tour.

Contrairement aux autres grandes places européennes qui ont fini dans le rouge, la cote parisienne affiche "un petit rebond légèrement technique" alors que "dans une logique de marché, un duel Mélenchon/Le Pen au second tour était considéré comme le pire des scénarios", explique à l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo Securities.

L'incertitude demeure toutefois pour le second tour du 24 avril qui opposera Marine Le Pen à Emmanuel Macron. "Une victoire d'Emmanuel Macron serait accueillie favorablement par les marchés, car ceux-ci traduiraient la diminution de l'incertitude politique et le maintien d'une politique favorable aux entreprises", estime Lale Akoner, stratégiste chez BNY Mellon IM. "En revanche, une victoire de Marine Le Pen signifierait une augmentation de l'incertitude politique, ce qui pourrait provoquer une baisse massive des marchés", poursuit l'experte. Pour le reste, "l'environnement reste le même avec l'inflation, des taux qui flambent, des mesures des banques centrales et un contexte géopolitique extrêmement angoissant", souligne M. Jacoby.

Le mouvement haussier des taux obligataires a profité au secteur financier mais a fait souffrir les valeurs technologiques.

De leur côté, le FTSE-100 à la Bourse de Londres termine en baisse de 0,67 %, à 7 618,31 points, suivi de près par le DAX à la Bourse de Francfort, qui diminue de 0,64 %, à 14 192,78 points.

Valeurs de clôture du lundi 11/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :