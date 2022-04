En mars, l'inflation aux Etats-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 1981

La nouvelle était attendue, mais elle n'en est pas moins douloureuse. L'inflation a continué sa course galopante durant le mois de mars, avec une hausse de 8,5 % sur un an, en raison principalement des prix de l'essence qui ont bondi avec la guerre en Ukraine. Se faisant, elle a atteint son plus haut depuis décembre 1981.

Les prix ont décollé de 8,5 % sur un an, et de 1,2 % sur un mois, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi par le département du Travail, qui précise que les seuls prix de l'essence ont flambé de 18,3 % par rapport à février, et représentent plus de la moitié de l'inflation.

Plus d'informations à venir.