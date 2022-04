En perte totale de confiance, les investisseurs belges se lancent dans une véritable "ruée vers l'or"

Le moral des investisseurs continuent de s’effriter. Alors qu'ils commençaient à peine à se remettre pleinement de la crise sanitaire, l'éclatement de la guerre en Ukraine vient à nouveau assombrir les perspectives d'avenir. Un climat anxiogène qui s'en ressent dans le dernier baromètre des investisseurs réalisé par la banque ING.

"Il s'est effondré à seulement 66 points en mars. Le mouvement de baisse avait déjà commencé dans la seconde moitié de février pour finir le mois bien en-dessous du niveau neutre de 100 points, mais la moyenne pour le mois de février s'élevait encore à 89 points. La guerre a clairement créé de l'incertitude et de la peur parmi les investisseurs belges", indique ING par voie de communiqué.

©ING

"Il faut remonter au début de la pandémie pour voir des prévisions économiques aussi pessimistes. L'inflation élevée peut également jouer un rôle dans l'humeur maussade des investisseurs. Par exemple, pas moins de 45 % des investisseurs affirment que la situation financière de leur famille s'est détériorée, le chiffre le plus élevé depuis le début de l'enquête en 2004", ajoute Peter Vanden Houte, économiste en chef d'ING Belgique.

Les investisseurs perdent le goût du risque

Dans les chiffres, la banque indique que seuls 17 % des investisseurs jugent que le climat économique va s'améliorer lors des trois prochains mois, alors que 61 % estiment au contraire qu'il va se dégrader. Dans le même ordre d'idée, près de deux investisseurs sur dix (19 %) voient les marchés boursiers se redresser, contre six sur dix (59 %) qui imaginent plutôt qu'ils vont continuer à perdre du terrain.

Dès lors, les secteurs à risque n'ont plus la cote, même si les plus jeunes investisseurs se montrent plus confiants. "Pour 27% [des investisseurs] c'est un bon moment pour y investir, pour 34 % un mauvais moment. Les investisseurs plus jeunes (< 35 ans), qui avaient également été plus enclins à acheter au début de la pandémie, semblent considérer l'incertitude actuelle davantage comme une opportunité d'achat. Par exemple, 39 % pensent que c'est le bon moment pour investir dans des secteurs risqués et 38 % sont actuellement intéressés par des investissements dans des secteurs moins risqués", détaille encore les auteurs du baromètre.

L'or, j'adore

La guerre en Ukraine a par ailleurs des répercussions sur les comportements, et là encore avec des différences plus marquées chez les jeunes. "Si 13 % de l'ensemble des investisseurs disent avoir modifié leur portefeuille en raison de la guerre en Ukraine, ce chiffre atteint 24 % chez les jeunes."

Comme souvent lors des périodes d'incertitude, les acteurs du marché ont tendance à se tourner vers des valeurs refuge. Avec l'escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est pour le moment l'or qui semble avoir la préférence. "Actuellement, 17 % des investisseurs disent avoir de l'or dans leur portefeuille, que ce soit sous la forme d'or physique, de trackers ou d'actions de mines d'or. Mais ce pourcentage pourrait augmenter, car 46 % des investisseurs pensent que c'est le bon moment pour investir dans l'or", révèle encore la banque.

La guerre en Ukraine devrait rester au cœur des préoccupations des investisseurs, qui estiment qu'elle va encore durer. Pour 60 % des sondés, le conflit risque encore de s'envenimer à l'avenir, contre 16 % qui attendent des améliorations. "Il n'est donc pas étonnant que 89 % des personnes interrogées pensent que le rendement des investissements dans les années à venir sera affecté par les guerres."