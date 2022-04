Les Bourses européennes clôturent à l'équilibre, prudentes face à l'inflation

Alors que Wall Street ouvrait en hausse mercredi, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devait regagner de justesse 0,17 % en terminant à 4 192,13 points avec 9 de ses éléments dans le rouge toujours emmenés par Colruyt (36,21) avec une décote de 8,45 %. Galapagos (60,10) suivait avec une perte de 2,91 %, Solvay (88,00) cédant 0,34% tandis que arGEN-X (300,10) et UCB (114,90) gagnaient 0,03 et 0,92 %. AB InBev (53,96) concédait 0,02 % tandis que KBC (63,04) et Ageas (46,09) s'appréciaient de 0,48 et 0,46 %, Aedifica (116,70) et Cofinimmo (134,90) gagnant 1,04 et 2,27 %.

La Bourse de Paris a terminé quasi stable (+0,07 %), restant encore concentrée sur les chiffres de l'inflation dans les pays occidentaux et les menaces que la situation fait peser sur les résultats des entreprises. L'indice vedette CAC 40 a pris 4,73 points à 6 542,14 points. La veille, il avait reculé de 0,28 %. La cote parisienne a connu une première partie de séance dans le vert, avant de se retourner, une tendance renforcée par les chiffres des prix de gros aux États-Unis, supérieurs aux attentes. Elle a ensuite comblé ses pertes après l'ouverture des marchés américains. Les investisseurs "restent sur les chiffres de l'inflation américaine", dévoilés mardi, estime Laurent Le Grin, responsable obligations convertibles chez Degroof Petercam.

La Bourse de Francfort voyait son indice de référence DAX diminuer de 0,34 %, à 14 076,44 points, tandis que le FTSE-100 à la Bourse de Londres augmentait de 0,05 %, à 7 580,80 points.

Valeurs de clôture du mercredi 13/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 53,96 (53,97)

Ackermans + 164,60 (164,00)

Aedifica + 116,70 (115,50)

Ageas + 46,09 (45,88)

Aperam - 36,23 (36,51)

arGEN-X + 300,10 (300,00)

Cofinimmo + 134,90 (131,90)

Colruyt - 36,21 (39,55)

D'Ieteren - 139,60 (140,80)

Elia - 151,50 (153,00)

Galapagos - 60,10 (61,90)

GBL + 92,90 (92,50)

KBC + 63,04 (62,74)

Proximus = 17,25 (17,25)

Sofina + 321,40 (318,00)

Solvay - 88,00 (88,30)

UCB + 114,90 (113,85)

Umicore + 38,99 (38,22)

VGP - 238,50 (241,50)

WDP - 39,90 (40,00)

L'avis du Broker sur : Solvay, WDP et Telenet :

Solvay (-0,3 % à 88 euros) a été confirmé à "acheter" chez Stifel, l'objectif étant descendu de 133 vers 116 euros. Cette révision est intervenue dans le cadre d'une étude sectorielle, qui a vu l'analyste abaisser ses attentes pour plusieurs groupes en raison de l'incertitude macroéconomique. Pour le groupe belge, l'analyste souligne que les objectifs de la direction semblent trop ambitieux, mais il maintient son avis car le marché est devenu trop pessimiste sur le titre.

WDP (-0,3 % à 39,9 euros) a été descendu de "surpondérer" vers "neutre" chez Barclays Capital, l'objectif étant maintenu à 39 euros. Le courtier a également retiré le groupe immobilier de sa liste d'actions préférées. "Les derniers résultats étaient bons, et les objectifs pour 2022 ont été relevés. WDP affiche néanmoins une prime élevée par rapport au reste du secteur, qui intègre déjà la majorité de la croissance future. En conséquence, le potentiel haussier est aujourd'hui le plus faible parmi les acteurs de l'immobilier de logistique".

Telenet (-1,5 % à 30,1 euros) a été maintenu à "acheter" chez Berenberg, le courtier descendant son objectif de 40,3 vers 37,6 euros en raison d'une hausse des investissements. L'analyste souligne que plusieurs incertitudes stratégiques devraient être levées dans le courant de l'année en cours, notamment les détails de l'accord avec Fluvius ou la vente aux enchères des licences pour les fréquences 5G. "Nous attendons également une hausse des prix durant les prochains mois afin de compenser la hausse des coûts".