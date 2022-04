Les Bourses européennes clôturent dans le vert, un peu rassurées par le statu quo de la BCE

Les Bourses européennes ont fini en hausse jeudi, un peu rassurées par le statu quo de la Banque centrale européenne (BCE) qui a maintenu sa politique monétaire, prise en étau entre une inflation record et un risque de récession.

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait terminer la journée sur une note positive et au-dessus des 4.200 points en regagnant finalement 0,58 % à 4.216,29 points, avec 15 de ses éléments en hausse, D'Ieteren (143,00) et Aperam (37,26) en tête avec des regains de 2,44 et 2,84 %.

La Bourse de Paris a progressé de 0,72 %, la Bourse de Francfort de 0,62 %, alors que les investisseurs s'attendaient à ce que la BCE suive le modèle d'autres grandes banques centrales engagées dans des hausses de taux. La Bourse de Londres a clôturé en hausse de 0,47 %.

Valeurs de clôture du jeudi 14/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,61 (53,96)

Ackermans + 167,20 (164,60)

Aedifica = 116,70 (116,70)

Ageas + 46,66 (46,09)

Aperam + 37,26 (36,23)

arGEN-X - 298,70 (300,10)

Cofinimmo - 134,60 (134,90)

Colruyt - 35,94 (36,21)

D'Ieteren + 143,00 (139,60)

Elia + 152,70 (151,50)

Galapagos + 60,64 (60,10)

GBL + 93,72 (92,90)

KBC + 63,26 (63,04)

Proximus + 17,33 (17,25)

Sofina + 321,60 (321,40)

Solvay + 88,04 (88,00)

UCB + 115,90 (114,90)

Umicore - 38,87 (38,99)

VGP + 242,50 (238,50)

WDP + 40,18 (39,90)

Avis des brokers pour Ahold Delhaize, ING et Bois Sauvage :

Ahold Delhaize

(-1,1 % à 28,42 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises, vers 33 euros chez Bernstein ("acheter") et vers 31 euros chez Barclays Capital ("neutre"). Chez ce dernier courtier, l’analyste souligne que l’activité a été soutenue par la croissance des ventes aux Etats-Unis, ainsi que par la force du dollar face à l’euro.

"Le potentiel par rapport à notre objectif ne permet toutefois pas de relever notre avis".





ING (+1 % à 9,45 euros) a subi deux baissières de ses objectifs durant les dernières séances, vers 12,5 euros chez Morgan Stanley ("neutre") et vers 13 euros chez Deutsche Bank ("acheter"). Chez ce dernier broker, l'analyste souligne que la valorisation a déjà intégré de nombreux éléments positifs. Il a descendu ses attentes bénéficiaires d'environ 6% car il s'attend à une hausse des coûts et des créances douteuses durant les prochains mois. "Nous conservons notre avis positif, car nous attendons l'annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions à l'occasion de la prochaine journée de rencontre avec les investisseurs".

Bois Sauvage (+2,5 % à 364 euros) a été confirmé à "conserver" chez Degroof Petercam, qui a relevé son objectif de 357 vers 396 euros suite à la publication du rapport annuel. "Nous pensons que le marché n'a pas pris suffisamment en considération les excellents résultats pour Berenberg et de United Belgian Chocolate Makers". L'analyste estime que le redressement du cours risque de prendre du temps, après la mauvaise publicité qui a entouré la vente de la participation dans Recticel.