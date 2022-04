Portée par D'Ieteren, la Bourse de Bruxelles se maintient au-dessus des 4 200 points

Les marchés européens enregistraient des pertes plus ou moins importantes, aucun ne parvenant à se maintenir en positif.

La Bourse de Bruxelles ne cédait que 0,15%, le Bel 20 terminant à 4 210,15 points avec 12 de ses éléments dans le rouge, emmenés par Colruyt (34,94), en baisse de 2,78 %. L'écart le plus important revenait par contre à D'Ieteren (149,50) avec un bond de 4,55 % alors que Elia (154,00) progressait de 0,85 %, KBC (64,00) et Ageas (47,11) de 1,17 et 0,96 %.

A la Bourse de Francfort , le DAX était proche de l'équilibre (-0,07 %) à 14 153,46 points. La Bourse de Paris était en revanche en solide recul, le CAC 40 lâchant 0,87 % à 6 534,79 points. La Bourse de Londres se trouvait à mi-chemin, le FTSE-100 perdant 0,20 % à 7 601,28 points.

Valeurs de clôture du 19 avril des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente