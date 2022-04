Paris tire les Bourses européennes continentales vers l'avant alors que Londres coince

Après s'être rapproché des 4 300 points en gagnant jusqu'à 0,86 % jeudi vers 13 heures, la Bourse de Bruxelles terminait finalement sur une progression de 0,20 %, le Bel 20 atteignant les 4 266,01 points avec 13 de ses éléments en hausse, Solvay (91,94) et Aperam (39,05) en tête avec des mieux de 2,93 et 2,41 %. Elia (149,20) et Umicore (37,78) se démarquaient par contre en chutant de 3,99 et 3,03 % en compagnie de WDP (40,08) et arGEN-X (295,80) qui reculaient de 1,96 et 0,94 %, Ackermans (166,40) et Proximus (17,34) cédant 0,78 et 0,57 %.

La Bourse de Paris a connu une nouvelle séance très positive (+1,36 %), soutenue par des résultats d'entreprises de bonne facture qui ont mis au second plan les thématiques préoccupantes du moment, notamment l'inflation et la politique monétaire. La cote parisienne a gagné 90,19 points à 6 715,10 points, côtoyant ses niveaux d'avant la guerre en Ukraine, au lendemain d'un rebond de 1,38 %.

A la Bourse de Francfort aussi, la tendance restait largement positive. Le DAX avançait de 0,98 % à 14 502,41 points. C'était toutefois légèrement dans le rouge (-0,02 %) que la Bourse de Londres clôturait la séance, le FTSE-100 s'affichant à 7 627,95 points.

Valeurs de clôture du jeudi 21/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :