Dégringolade généralisée pour les Bourses européennes, le Bel 20 retombe sous les 4 200 points

Les discours toujours agressifs des banquiers centraux, notamment celui de la Fed Jerome Powell, ont plombé les Bourses européennes, prenant le pas sur la bonne santé de l'activité économique de la zone euro en avril.

La Bourse de Bruxelles perdait 1,84 %, le Bel 20 en terminant à 4 187,41 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception d'Ackermans (166,80) qui gagnait 0,24 %. WDP (38,24) emmenait les baisses en chutant de 4,59 % devant Galapagos (58,52) et Aperam (37,63), en baisse de 3,69 et 3,64 %, AB InBev (55,52) reculant de 3,48 %. KBC (65,68) et Ageas (48,54) valaient 1,56 et 0,49 % de moins que jeudi, Elia (148,00) et Umicore (37,30) perdant 0,80 et 1,27 %.

A la Bourse de Paris, la chute était plus lourde encore, le CAC 40 reculant de 1,99 % à 6 581,42 points. Et que dire de la dégringolade de la Bourse de Francfort, où le DAX lâchait 2,48 % à 14 142,09 points. Régulièrement plus mesurée que ses voisines continentales, la Bourse de Londres perdait également 1,39 %, le FTSE-100 reculant à 7 521,68 points.

Valeurs de clôture du 22 avril des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :