"Les crises sont nécessaires à la bonne tenue des marchés sur le long terme" De 2008 à la crise russo-ukrainienne en passant par la pandémie, les crises sont un passage obligé. Sur les marchés boursiers, les grandes capitalisations d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. ©Belga Image Isabelle de Laminne

On les subit, on a l’impression qu’elles nous appauvrissent et nous affaiblissent, les crises semblent être nos pires ennemies. Or, c’est en période de crise que certains aspects positifs se révèlent....