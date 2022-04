Accueil Economie Placements & Marchés La Belge Easyvest devient officiellement société de gestion : "Nous pourrons proposer des frais de gestion 2 à 5 fois moins élevés que la moyenne" Ce changement régulatoire va lui permettre de se développer plus librement et de proposer davantage de services à ses clients. Matthieu Remy (à gauche), CEO d'Easyvest, et Corentin Scavée, directeur financier. ©Easyvest Fleur Olagnier Journaliste web Eco





Créée par Matthieu Remy (CEO) et Corentin Scavée (directeur financier), Easyvest accompagne depuis 2016 les Belges dans la construction d'un portefeuille d'actions et d'obligations qui leur correspond, et les aide à établir des plans...