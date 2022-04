Wall Street en hausse : Meta (Facebook) caracole à +16 %

"Il revient à Instagram de servir de moteur de croissance" : Les bénéfices net au premier trimestre de Meta en baisse de 21 % sur un an

Meta a gagné des utilisateurs et réalisé des profits trimestriels meilleurs qu'attendus par le marché dans un contexte économique et politique compliqué pour la maison mère de Facebook et Instagram, de la concurrence de TikTok à la guerre en Ukraine.