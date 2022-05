Flash-krach : Les Bourses européennes creusent leurs pertes en milieu de séance

Les Bourses européennes accentuaient leurs pertes en milieu de séance, face aux craintes concernant la croissance, après la publication d'indicateurs économiques passables en Chine et dans la zone euro.

La publication d'indices européens a provoqué un krach de courte durée du Bel 20 et de ses voisins européens ce lundi matin.

Les Bourses européennes accentuaient leurs pertes en milieu de séance, face aux craintes concernant la croissance, après la publication d'indicateurs économiques passables en Chine et dans la zone euro.

Vers 12H05 GMT, Paris perdait 2 %, l'indice européen de référence l'Eurostoxx 50 cédait 2,16 % et Amsterdam chutait même de 2,64 %. Les places de Francfort (-1,24 %) et Milan (-1,69 %) baissaient plus modérément. Londres était pour sa part fermée pour un jour férié. Vers 14H30, le Bel 20 perdait 1,31 %, à 4 052,39 points.