Les Bourses européennes à la hausse, même si les valeurs immobilières ont freiné le Bel 20

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 prenait 0,47 % à 4 077,81 points avec 15 de ses éléments dans le vert, AB InBev (54,19) progressant de 0,95 % pour un gain de 1,90 % compte tenu du détachement de coupon. KBC (65,46) et Ageas (45,89) valaient 1,52 et 2,16 % de plus que lundi tandis que Proximus (17,16) et Galapagos (58,52) se mettaient en évidence par des bonds de 3,44 et 3,58 %, à l'inverse de WDP (34,50) et VGP (224,00) qui chutaient de 5,89 et 4,68 % en compagnie de Cofinimmo (124,50) et Aedifica (110,60) qui perdaient 1,58 et 1,25 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX progressait de 0,72 % pour atteindre les 14 039,47 points. Même dynamique à la Bourse de Paris, le CAC 40 avançant de 0,79 % à 6 476,18 points. Les gains étaient plus limités à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait tout de même de 0,22 % à 7 561,33 points.

Valeurs de clôture du mardi 03/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :