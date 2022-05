Umicore s'envole en Bourse, dopé par des rumeurs de rachat

Le spécialiste belge en métaux Umicore pourrait-il être racheté ? En tout cas, il ferait partie des pistes envisagées par le géant sud-coréen de la chimie LG Chem, qui étudierait des opportunités d'acquisitions à l'étranger pour son activité de matériaux pour batteries, apprend-on sur Bloomberg. À la publication de cette information, le titre a grimpé de près de 17% à la Bourse de Bruxelles et s'est stabilisée sur une hausse de 12% vers 15h35. Ce qui fait que la valeur boursière d'Umicore a dépassé les 10 milliards d'euros.

Les deux sociétés ont refusé de faire des commentaires pour le moment.

LG Chem investit déjà massivement dans l'expansion de son activité de batteries pour répondre à la demande croissante du secteur automobile et Umicore est un acteur important du secteur : à la fin du mois dernier, la société belge a d'ailleurs signé un accord à long terme avec les usines de batteries de Mercedes et de Stellantis. Un accord similaire a été conclu avec Volkswagen à la fin de l'année dernière. Et la demande n'est pas près de s'arrêter.

