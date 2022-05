Le constructeur Airbus décolle en Bourse après l'annonce d'un bénéfice en très forte hausse

L'action Airbus grimpait de près de 8 % dans les premiers échanges de la Bourse de Paris, après que l'avionneur européen a plus que triplé son bénéfice trimestriel sur un an, à 1,22 milliard d'euros, malgré l'effet des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a annoncé l'avionneur européen. Le géant industriel, qui, comme tout le secteur aéronautique, a gravement souffert de la crise du Covid-19, a par ailleurs confirmé son optimisme à long terme en visant officiellement à l'horizon 2025 une production mensuelle de 75 appareils de la famille A320, son monocouloir vedette, dont le rythme de sortie des usines n'était encore que de 45 unités par mois à la fin de 2021.

Ces résultats sont supérieurs aux anticipations des analystes, selon une note de Jefferies. Vers 09H20, le titre décollait de 7,88 % à 110,70 euros, après une baisse marquée mercredi, dans un marché en hausse de 2,12 %.

Airbus a livré 142 avions commerciaux entre début janvier et fin mars, contre 125 lors de la même période de l'année dernière. Cette branche a vu ses ventes croître de 17 % en valeur.

La branche hélicoptères, de son côté, a livré autant d'hélicoptères qu'un an plus tôt, soit 39 unités, mais le chiffre d'affaires a crû de 7% "reflétant la croissance des activités de services" et des produits plus haut de gamme.

Enfin, les ventes de la branche militaire et spatiale ont progressé de 16 %, notamment grâce à la signature du contrat Eurodrone.