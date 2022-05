Les Bourses européennes clôturent dans le rouge, sauf le Bel 20 en hausse de 0,78 %

Après avoir nettement progressé jeudi matin, les voisins du Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devaient terminer dans le rouge alors que celui-ci se distinguait en restant positif de 0,78 % à 4 097,20 points grâce au soutien de son poids-lourd arGEN-X (305,80) qui bondissait de 12,55 %. Il n'y avait plus que dix de ses éléments en hausse, Umicore (39,49) et Solvay (91,38) pesant sur la tendance en reperdant 5,48 et 3,55 % après avoir bondi de 10,3 et 5,8 % la veille. AB InBev (54,32) conservait une avance de 0,95 % alors que KBC (64,82) perdait 0,28 %, rejoignant Ageas (44,44) qui chutait de 3,37 %.

De leur côté, le CAC 40 à la Bourse de Paris cédait 0,43 % à 6 368,40 points et le DAX à la Bourse de Francfort,0,49 % à 13 902,52 points, tandis que la Bourse de Londres voyait son indice FTSE-100 en légère hausse de 0,13 %, à 7 503,27 points.

Valeurs de clôture du jeudi 05/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,32 (53,81)

Ackermans + 171,00 (170,50)

Aedifica + 111,00 (109,20)

Ageas - 44,44 (45,99)

Aperam - 34,77 (34,94)

arGEN-X + 305,80 (271,70)

Cofinimmo + 127,20 (123,90)

Colruyt - 34,70 (34,93)

D'Ieteren - 151,00 (156,60)

Elia + 154,10 (153,50)

Galapagos + 57,46 (56,76)

GBL - 86,32 (86,60)

KBC - 64,82 (65,00)

Proximus + 16,80 (16,71)

Sofina + 291,40 (290,60)

Solvay - 91,38 (94,74)

UCB - 103,45 (103,65)

Umicore - 39,49 (41,78)

VGP = 213,50 (213,50)

WDP + 34,46 (33,88)

L'avis du Broker sur Sofina, Barco et Cofinimmo :

Sofina (+0,3 % à 291,4 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez KBC Securities, l'objectif restant inchangé à 380 euros. Le courtier a également ajouté le holding à sa liste d'actions préférées sur le Benelux. L'analyste souligne la très forte correction intervenue depuis le début de l'année, causée par la hausse de l'inflation, les tensions géopolitiques et la crainte d'une récession économique. "Nous estimons exagérée la réaction du marché, et le niveau actuel du cours constitue un point d'entrée attractif pour les investisseurs à long terme".

Barco (+0,2 % à 21,76 euros) a vu son objectif légèrement remonté vers 24 euros chez Kepler Cheuvreux, la recommandation restant inchangée à "acheter". L'analyste souligne que les récents résultats trimestriels n'ont pas constitué une déception en dépit des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. "La direction a confirmé ses objectifs pour le premier semestre, et nous avons relevé nos attentes bénéficiaires au vu des bonnes performances dans le secteur médical. Le niveau actuel du cours nous semble toujours attractif".

Cofinimmo (+2,7 % à 127,2 euros) a été maintenu à "acheter" chez Degroof Petercam, qui a légèrement relevé son objectif de cours vers 156 euros. "Les résultats sont ressortis en ligne avec nos attentes, et nous continuons de penser que les objectifs de la direction sont prudents. Le profil du groupe est aujourd'hui très proche d'un groupe spécialisé sur les maisons de repos (67 % du portefeuille)", avec une valorisation qui ne reflète pas encore pleinement ce changement.