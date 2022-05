Le Bel 20 chute fortement en milieu de journée à -2,15 %

En s'appréciant de 0,3 %, l'action Proximus (16,59) était la seule rescapée du Bel 20 de la Bourse de Bruxelles qui abandonnait 1,4 % à 3.965 points lundi vers onze heures, et 2,15 % à 3 934.73 points vers 12H30 (10H30 GMT). VGP (199,80) et WDP (32,02) emmenaient les baisses en abandonnant 3,7 et 2,6 %, Umicore (38,70) et KBC (63,64) suivant avec des moins-values de 2,7 et 2,1%.

Solvay (90,54) et UCB (101,40) reculaient de 1,9 et 0,6 %, arGEN-X (291,90) et Galapagos (56,84) de 0,8 et 0,3 % tandis que AB InBev (51,30) était négative de 1,5 % et Ageas (43,63) de 1,7%.

Aperam (34,97) et D'Ieteren (147,80) valaient 1,3 et 1,2 % de moins que vendredi, Ackermans (164,10) et Sofina (277,20) abandonnant 1,7 et 2,1 %.

Hors Bel 20

Hors Bel 20, Oxurion (0,60) devait plonger de plus de 40 % suite à l'annonce de l'arrêt d'une recherche.

Barco (20,80) reculait de 3,7 % mais, ne cédait que 1,9 % si on tenait compte de son détachement de coupon, Deceuninck (2,42) reculant de même de 5,1 % pour une baisse de 2,8 % compte tenu de la soustraction du dividende.

Bpost (5,36) chutait de 4,3 % après l'avertissement sur résultats de PostNL. Balta (3,03) plongeait de 8,2 %, Bekaert (33,50) chutant de 4,4% tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en Euronav (10,96), Econocom (3,63), Ontex (6,04), Unifiedpost (5,39) et Shurgard (50,10).

MDxHealth (0,78) et DMS Imaging (0,16) abandonnaient enfin 3,9 et 5,3 %, Biocartis (1,98) et Celyad (1,85) reculant de 3 et 2,6 %.

L'euro s'inscrivait à 1,0505 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0565 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or cédait 16,00 dollars à 1.867,50 dollars et le lingot se négociait autour de 57.155 euros, en recul de 165 euros.