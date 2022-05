Les Bourses européennes prennent l'eau et s'enfoncent largement dans le rouge, le Bel 20 en tête

Séance catastrophique pour la Bourse de Bruxelles. Le Bel 20 a totalement décroché en perdant 3,42 % à 3 883,77 points, avec l'ensemble de ses 20 éléments dans le rouge. Les valeurs immobilières plongeaient en tête, VGP (188,80) et WDP (30,90) s'écrasant de 9,01 et 6,02 %. arGEN-X (277,60) suivait avec une chute de 5,64 %, KBC (61,78) et Sofina (269,40) abandonnant 4,95 et 4,87 % tandis que D'Ieteren (142,50) et Galapagos (55,08) perdaient 4,75 et 3,40 %. Solvay (90,24) et UCB (99,46) étaient négatives de 2,27 et 2,49 %, AB InBev (50,92) et Ageas (43,31) reculant de 2,25 et 1,57 %, Umicore (38,40) et Aperam (35,23) de 3,47 et 0,59 %.

Du côté de la Bourse de Francfort, le DAX dégringolait de 2,15 % pour retomber à 13 380,67 points. Même refrain à la Bourse de Paris, où le CAC 40 perdait 2,75 % à 6 086,02 points. La Bourse de Londres perdait également pied, le FTSE-100 tombant de 2,32 % à 7 216,58 points.

Valeurs de clôture du lundi 09/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :