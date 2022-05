Francfort emmène la remontée des Bourses européennes, le Bel 20 repasse au-dessus des 3 900 points

Regagnant jusqu'à 1,86 % en séance, la Bourse de Bruxelles reprenait finalement 0,46 %, le Bel 20 s'affichant à 3 901,59 points. Seize de ses éléments étaient en hausse, emmenés par Elia (148,50) et arGEN-X (284,40) qui progressaient de 2,63 et 2,45 % devant Solvay (92,20) et Sofina (275,00) qui gagnaient 2,17 et 2,08 %. AB InBev (51,86) et Ageas (43,77) valaient 1,85 et 1,06 % de plus que la veille tandis que KBC (53,96) reculait de 12,66 % pour un repli de 0,41% seulement si on tenait compte de la soustraction des dividendes.

A la Bourse de Francfort, le DAX rebondissait solidement de 1,15 % à 13 534,74 points. La Bourse de Paris est également parvenue à se remobiliser, le CAC 40 avançant de 0,51 % à 6 116,91 points. La remontée était bien plus timide à la Bourse de Londres, le FTSE-100 s'appréciant de 0,37 % à 7 234,22 points.

Valeurs de clôture du mardi 10/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 51,86 (50,92)

Ackermans + 162,70 (160,90)

Aedifica - 106,60 (107,40)

Ageas + 43,77 (43,31)

Aperam - 34,27 (35,23)

arGEN-X + 284,40 (277,60)

Cofinimmo + 123,00 (122,20)

Colruyt + 34,79 (34,26)

D'Ieteren + 144,50 (142,50)

Elia + 148,50 (144,70)

Galapagos - 53,94 (55,08)

GBL + 82,56 (82,44)

KBC - 53,96 (61,78) ex-cp

Proximus + 16,47 (16,42)

Sofina + 275,00 (269,40)

Solvay + 92,20 (90,24)

UCB + 99,90 (99,46)

Umicore + 38,76 (38,40)

VGP + 191,40 (188,80)

WDP + 31,44 (30,90)