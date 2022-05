L'action du géant Bayer chute de 9 % après un revers juridique concernant le glyphosate

Bayer a essuyé un revers juridique aux Etats-Unis sur le glyphosate, l'avocate générale devant la Cour suprême ayant rendu un avis défavorable dans un litige contre l'agrochismiste, avec pour effet un plongeon de plus de 9 % de son action. Le titre baissait vers 14H30 à 56,21 euros alors qu'une décision de la Cour suivant cet avis pourrait ouvrir la voie à des milliards d'euros de demandes en dommages et intérêts.

L'affaire en question remonte à mai 2021, quand une cour d'appel de San Francisco a confirmé une condamnation contre Bayer à payer 25 millions de dollars de dommages et intérêts à un retraité, Edwin Hardeman, diagnostiqué d'un lymphome non hodgkinien en 2015. Il accuse l'herbicide Roundup d'avoir causé son cancer et Monsanto, racheté par Bayer en 2018, d'avoir omis d'avertir les clients sur l'étiquette du produit. Bayer avait alors déposé un recours devant la Cour suprême des Etats-Unis. Mais dans son avis soumis mardi à la plus haute juridiction américaine, l'avocate générale Elizabeth Prelogar, qui représente le gouvernement, affirme que "la demande de recours doit être rejetée".

Son opinion marque un changement de ton de l'administration par rapport à la présidence Trump, quand le département de la Justice s'était rangé du côté de Bayer au niveau de l'appel."Les Etats-Unis ont réexaminé les arguments étant donné la décision de la cour et du changement d'administration", explique le document mardi.

Une enveloppe de 4,5 milliards déjà prévue

Dans un communiqué, Bayer s'est dit "toujours convaincu qu'il y a de bons arguments juridiques pour que la Cour examine le cas" d'Edwin Hardeman et "corrige le verdict"."Indépendamment de la décision, nous sommes préparés à mettre fin aux litiges autour du Roundup", note Bayer, qui a mis de côté en juillet 2021 4,5 milliards de dollars pour le cas d'une décision défavorable.

Le groupe conteste le verdict notamment parce qu'il se fonde sur la loi de l'Etat californien où l'agence fédérale de la protection de l'environnement (EPA) estime que l'utilisation du Roundup ne mérite pas d'avertissement spécial contre le cancer. Mais cela ne dispense pas de respecter une "loi au niveau d'un Etat qui demande un tel avertissement", estime de son côté l'avocate générale.

La principale substance active du Roundup est le glyphosate, classé "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - une caractérisation que le groupe allemand conteste.