Le leader belge du crowdlending Look&Fin va revoir à la hausse les rendements pour ses prêteurs

Look&Fin, le numéro un belge du financement participatif sous forme de prêt (crowdlending), vient de prendre une décision inédite depuis 10 ans. La plateforme va revoir à la hausse les taux de rendement proposés aux investisseurs particuliers.

Plus précisément, pour s'ajuster au contexte économique actuel marqué par le retour de l'inflation, Look&Fin va majorer les taux de l'ordre de 15 %. Ainsi les prêts secured au capital 100 % garanti offriront un rendement annuel à partir de 3 %, tandis que les prêts unsecured seront rémunérés entre 7 % et 10 % par an.

L'objectif est de contrer l’inflation pour l’investisseur, tout en restant sur une hausse raisonnable afin de ne pas pénaliser les PME qui empruntent et doivent elles aussi faire face à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêts.

Bonne action et rendement

"Ce geste vise également à réaffirmer auprès de notre communauté de prêteurs fidèles que le crowdlending doit rester un placement utile à l'économie, mais aussi un placement attractif qui permet d'allier bonne action et rendement", explique Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin.

Depuis le début de l'année 2022, plus de 25 millions d'euros d'épargne des particuliers ont été drainés via la plateforme vers 50 PME. "De nos jours, les investisseurs particuliers font beaucoup plus attention aux effets de leurs investissements. Ils veulent comprendre où va leur argent et si celui-ci sera vraiment utile à l'économie de terrain dans une approche durable. C'est ensuite un placement simple à comprendre et surtout accessible à tous, à partir de 100 euros",conclut Frédéric Lévy Morelle.

Look&Fin prévoit cette année de financer 200 PME à hauteur de 100 millions d’euros.