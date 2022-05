Le fabricant de steaks végétaux Beyond Meat chute sous son prix d'introduction en Bourse

La société américaine Beyond Meat, qui fabrique des steaks et saucisses d'origine végétale, chutait à Wall Street sous son prix d'introduction en Bourse mercredi après la publication de ventes trimestrielles décevantes.

Le titre de l'entreprise perdait près de 22 % dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance après avoir déjà abandonné près de 14 % dans la journée, et s'échangeait à environ 20,50 dollars.

Il retombe ainsi sous le prix de 25 dollars, fixé pour son arrivée à Wall Street en mai 2019. Fondée en 2009, la start-up a un temps profité à la Bourse de New York de la popularité grandissante des produits à base de plantes. Mais sa croissance a ralenti depuis.

Pour les trois mois se terminant le 2 avril, son chiffre d'affaires n'a ainsi progressé que de 1,2 % pour atteindre 109 millions de dollars, soit moins qu'attendu par les analystes. Beyond Meat a vendu 12,4 % de produits en plus en volume mais a notamment proposé plus de promotions et a baissé ses prix recommandés dans l'Union européenne.

Le groupe a enregistré une perte nette de 100 millions de dollars.

L'entreprise dit continuer à être affectée par diverses problématiques dont l'inflation, le Covid-19 et les problèmes de chaînes d'approvisionnement, mais a malgré tout réaffirmé ses objectifs de ventes pour l'ensemble de l'année.