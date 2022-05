Accueil Economie Placements & Marchés Les marchés sont de plus en plus nerveux après le krach du Nasdaq et des cryptomonnaies Les secteurs les plus surévalués ont connu une semaine très compliquée. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

La Saint-Servais passée, on se permet de penser que le gel nocturne n’affectera plus, ce printemps, les plantations et les cultures. Et, comme par hasard, la semaine écoulée s’est terminée sur un très net rebond des indicateurs de tendance boursiers, après quelques journées...