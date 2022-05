Tencent, très affecté par la nouvelle politique chinoise, cherche toujours son second souffle

Tencent est un groupe chinois qui rassemble un ensemble de services en ligne : réseau social, messagerie instantanée (WeChat avec ses 1,2 milliard d’utilisateurs mensuels en Chine), musique (Tencent Music), application de paiements, gestion des photos, etc. Bref, un groupe tentaculaire qui est incontournable sur le très lucratif marché chinois. A coups d’acquisitions, le groupe chinois est également devenu le plus grand éditeur de jeux au monde, notamment en rachetant ou en investissant dans de nombreux studios occidentaux indépendants comme Riot Games, Funcom, Paradox Interactive ou Epic Games.

Fin de la récré ?

Jusqu’au début du mois d’août 2021, la trajectoire boursière de Tencent a été stratosphérique, avec un cours qui avait été multiplié par vingt durant la décennie précédente. Mais les autorités chinoises sont ensuite venues siffler la fin de la récréation, et ont imposé une supervision accrue sur un grand nombre de secteurs liés à Internet sur le marché chinois. Ils ont ainsi imposé une restriction de l’accès aux jeux en ligne pour les mineurs pour une durée d’une heure par jour, et seulement les week-ends et jours fériés. Or, le marché chinois représente encore la très large majorité des revenus de Tencent, et la conséquence a été un effondrement de plus de 50 % de son cours, dans la foulée des autres acteurs du secteur Internet chinois.

©IPM

Le consensus est positif sur le titre, avec 45 avis favorables sur 53 analystes, et un objectif moyen qui pointe vers un potentiel haussier supérieur à 40 % pour les 12 prochains mois. Ce chiffre est toutefois trompeur, car les objectifs des analystes ont été systématiquement révisés à la baisse depuis août 2021 sans qu’un renversement de tendance ne soit déjà perceptible. La prudence reste donc de mise avant la publication des résultats pour le premier trimestre 2022, prévue pour ce mercredi 18 mai.

Retour sur Beyond Meat

Beyond Meat a encore démontré toute la volatilité dont cette action est capable, avant et après la publication de ses résultats trimestriels qui ont continué de décevoir les investisseurs. Le titre a commencé la semaine par une dégringolade de près de 40 % de 35 dollars à moins de 22 dollars à l'ouverture jeudi dernier (soit pour la première fois en dessous de son cours d'introduction), avant de rebondir à près de 32 dollars durant la séance de vendredi. À réserver aux investisseurs ne souffrant pas d'anxiété boursière !