Au-delà de l’engouement pour les investissements durables

Le mois de mai est traditionnellement le rendez-vous que donne le Palmarès des Sicav à ses lecteurs pour parler d’investissement socialement responsable (ISR). Pour débattre de ce sujet, quatre experts en cette matière sont venus partager leurs vues sur ce segment de marché. Ce fût l’occasion pour Romain Avice, Gérant ISR chez DNCA Investments, Nicolas Crochet, Fondateur et CEO de Funds for Good, Roger Depasse, Head of Belgium Distribution chez Nordea AM et Ophélie Mortier, Chief Sustainable Officer chez DPAM d’échanger leurs regards sur ce sujet.

Le marché de ces placements est en pleine expansion. Ce mouvement s'est encore accentué avec la crise sanitaire du Covid 19 et ses confinements successifs. Cet engouement semble cependant s'inscrire dans une tendance à plus long terme et plus pérenne. La demande est mondiale. L'offre s'est étendue et il n'est pas toujours facile pour l'investisseur de s'y retrouver. Les risques de greenwashing sont aussi bien présents. L'arrivée dans ce domaine d'une réglementation européenne et de labels a permis de renforcer la qualité et la transparence de cette offre. Ces différents outils permettent aussi à l'investisseur d'y voir plus clair et de faire son choix de façon plus rigoureuse.

Mais, il revient aussi à cet investisseur de partir à la chasse aux informations. L’offre plus large, les règlements et les labels ne font pas tout. Chacun doit faire sa part et l’investisseur doit aussi apprendre à se poser les bonnes questions, à la fois sur ce qu’il veut, mais aussi sur la composition et la gestion de ces produits. C’est la combinaison de ces deux actions qui permettra à ce marché de s’étendre et d’offrir une meilleure qualité dans l’offre de produits. Les investissements durables, s’ils sont bien ciblés et s’ils s’accompagnent d’une politique d’engagement efficace, peuvent contribuer à la construction d’un monde meilleur pour les générations futures. C’est aussi pour ça que la mesure d’impact devra également s’améliorer.

