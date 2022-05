Les placements durables deviennent incontournables : "Selon les projections, ils représenteront 10 % des actifs investis dans les fonds au niveau mondial"

Les placements responsables sont timidement apparus sur les marchés financiers dans les années 1990. Leur développement a été assez lent mais ces investissements progressaient néanmoins de façon assez régulière. Ces dernières années, on a pu constater un réel enthousiasme pour ce type de produits de la part des investisseurs. La crise du Covid 19, et les confinements qui en ont découlé, a aussi encouragé une certaine prise de conscience concernant les enjeux de ces placements. "Depuis le premier confinement, on a assisté à un véritable engouement pour ces produits. C'est ainsi que le marché français a doublé dans son ensemble en 2021. Il s'agit du marché des fonds labellisés et des fonds à impact. Ce type de placements prend de plus en plus de place dans les investissements cotés. On considère désormais cette classe d'actifs comme une nouvelle brique dans la construction des portefeuilles", explique Romain Avice, Gérant ISR chez DNCA Investments.

>> Lire aussi : Palmarès des Sicav sur les investissements socialement responsables

2021, année record

Dans le marché des investissements, les gérants s'appliquent alors à éviter les entreprises qui ont de mauvais comportements. La construction des produits de placement essaye de s'attacher au respect des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. "En 2021, le marché mondial a reçu le montant le plus important de flux jamais enregistré en investissements socialement responsables. Ce sont 650 milliards de dollars de flux nouveaux qui sont arrivés dans cette catégorie de placements en 2021 au niveau mondial. Les projections font état que, désormais, l'investissement socialement responsable devrait représenter 10 % des actifs investis dans les fonds au niveau mondial", note Roger Depasse, Head of Belgium Distribution chez Nordea AM.

Cette belle progression s'explique, à la fois, par une offre plus large mais aussi par une meilleure adoption de ces produits durables par les distributeurs et par les investisseurs finaux. Entrent alors en ligne de compte non seulement les choix des investisseurs institutionnels mais aussi les préoccupations personnelles des investisseurs particuliers. En Belgique aussi, on constate que le marché de l'investissement ESG est devenu une catégorie d'investissement à part entière. "À fin 2020, il y avait 100 milliards d'euros investis dans les fonds ISR. On estime que ce montant devrait atteindre 150 milliards d'euros à fin 2021. Aujourd'hui, l'offre de fonds en Belgique se compose à concurrence de 55 % de fonds standards non ISR et de 45 % de fonds ISR. Cependant, les montants récoltés dans ces fonds ISR ne représentent que 10 % du marché belge. On remarque que l'offre s'élargit sans cesse et, aujourd'hui, on assiste à une pléthore de nouveaux fonds qui apparaissent sur ce marché", constate Nicolas Crochet, Fondateur et CEO de Funds for Good.

L'empreinte environnementale, un point crucial

Parmi les investisseurs qui se penchent vers ce type de placements, on ne distingue pas vraiment de différence en matière de tranches d’âge. Les préoccupations sont cependant différentes selon l’âge des investisseurs. Les plus jeunes investisseurs sont, en effet, davantage soucieux de l’environnement. La prise en compte de l’empreinte en environnementale des placements prend également de plus en plus d’importance dans le choix des placements. Les jeunes sont davantage sensibilisés aux répercussions environnementales et climatiques avec les marches pour le climat et les discours de Greta Thunberg.

C’est le thème le plus facile à mettre en avant pour les émetteurs de fonds de placement. On peut dire qu’aujourd’hui, l’ISR ou l’ESG est véritablement devenu une dimension supplémentaire dans la gestion des actifs. Cette dimension est intégrée dans le choix des valeurs en portefeuille. Elle fait partie intégrante de la valorisation de l’entreprise et du calcul du risque. Tout écart extra-financier par une entreprise est dès lors lourdement sanctionné par les marchés. On l’a encore vu récemment avec le cas de la société française Orpea qui gère des maisons de repos. Pour les sociétés sanctionnées, le chemin vers un statut fiable renouvelé est particulièrement long. Ne pas être socialement responsable et respectueux de certaines normes se paye désormais très cher pour les entreprises. C’est une dimension qui ne peut plus être ignorée : ni par les entreprises, ni par les gestionnaires, ni par les investisseurs !