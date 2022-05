La Bourse de Bruxelles repasse les 4 000 points, dans le sillage des autres Bourses européennes

La Bourse de Bruxelles a conclu sur une hausse de 1,13 %, à 4 012,77 points, avec 18 de ses éléments dans le vert. KBC (57,60) était en tête avec un bond de 4,92 % devant Aperam (35,64) et Umicore (41,27) qui progressaient de 3,79 et 3,07 %, Solvay (93,06) s'intercalant avec un gain de 3,13 % compte tenu de son détachement de coupon. AB InBev (54,44) et Ageas (44,91) s'appréciaient de 0,67 et 0,94 %, Colruyt (34,18) et GBL (85,80) de 0,86 et 1,11 %, Ackermans (171,80) et D'Ieteren (156,90) de 1,30 et 0,84 %.

La Bourse de Francfort rebondissait de 1,59 %, le DAX atteignant les 14 185,94 points. Même dynamique à la Bourse de Paris, ou le CAC 40 avançait de 1,30 % à 6 430,19 points. Dans une moindre mesure, la Bourse de Londres s'appréciait de 0,72 % avec un FTSE-100 à 7 518,35 points.

Valeurs de clôture du mardi 17/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :