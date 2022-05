La Bourse de Hong Kong bondit de plus de 3 % après l'assouplissement du confinement de Shanghai

La Bourse de Hong Kong a bondi de plus de 3 % ce mardi après-midi (heure locale) après que les autorités de Shanghai ont annoncé une reprise progressive de l'activité dans cette ville confinée depuis plus de six semaines.

L'indice Hang Seng s'appréciait de 3,2 % vers 07H20 GMT, à 20.588,77 points.

Les places chinoises de Shanghai et Shenzhen étaient aussi dans le vert mardi, tout comme Manille, Singapour et Séoul malgré la tiédeur de Wall Street la veille.

Le vice-maire de Shanghai a annoncé dimanche une réouverture "par étape" des commerces à partir de cette semaine, sans toutefois en préciser l'ampleur.

Même si des millions de personnes sont toujours confinées, les marchés se sont réjouis de la perspective de la réouverture de la capitale économique de la Chine, alors que la fermeture d'usines et le blocage de ports avaient perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le rebond de Hong Kong mardi intervient après plusieurs semaines tumultueuses marquées par les craintes d'une forte inflation, des confinements prolongés en Chine et l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix.