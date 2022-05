Wall Street ouvre en nette hausse au lendemain d'une nouvelle séance en demi-teinte

La Bourse de New York essayait de se relancer sur une dynamique positive après plusieurs semaines difficiles.

Wall Street reprenait des couleurs en ouvrant en nette hausse, cherchant à interrompre une séquence de six semaines de pertes pour le S&P 500 et de sept semaines pour le Nasdaq. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones gagnait 0,97 %, le Nasdaq 2,05 % et le S&P 500 1,35 %.

La veille, les indices avaient conclu mitigés toujours soucieux de l'inflation et des risques de récession. Le Dow Jones avait grignoté 0,08 % à 32.223,42 points. Le Nasdaq, à haute teneur technologique, avait lâché 1,20 % à 11.662,79 points. Le S&P 500 avait cédé 0,39 % à 4.008,01 points.